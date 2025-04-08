Нові детективні серіали українською мовою — що подивитися ввечері

Серіал "Слідча". Фото: instagram.com/stbserial

Для любителів напружених та драматичних сюжетів ідеально підійдуть детективні серіали. Серед українських новинок також є варті вашої уваги проєкти.

Новини.LIVE ділиться добіркою.

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Слідча

Головна героїня Ася з дитинства мала хист до загадок та головоломок, тож завжди мріяла бути слідчою. Після смерті матері вона із братом вирішила відшукати свого батька. Але за крок до знайомства, брата Асі вбив незнайомець у масці. Відтепер дівчина хоче відшукати злочинця та дізнатися усі секрети своєї родини.

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Парочка слідчих

Молода та амбітна Софія одразу після навчання очолює слідчий відділок. Набратися досвіду у розслідувані складних справ дівчині залюбки допомагають нові колеги. Щоправда, не з усіма їй вдалося знайти спільну мову — судмедексперт Паша, схоже, зовсім не хоче працювати разом. Чи може насправді його почуття протилежні до ненависті?

Ключі від правди

Валерія — досвідчена слідча, яка вже не перший рік працює у поліції. Однак через загадкову смерть брата вона мусить покинути свою посаду. Чоловіка вважають злочинцем і самогубцем, але вона впевнена, що його підставили та вбили. Щоб з'ясувати правду, Валерія влаштовується працювати до готелю, де часто бував її брат.

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