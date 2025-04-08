Новые детективные сериалы на украинском языке - что посмотреть вечером

Сериал "Следовательница". Фото: instagram.com/stbserial

Для любителей напряженных и драматических сюжетов идеально подойдут детективные сериалы. Среди украинских новинок также есть достойные вашего внимания проекты.

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Следовательница

Главная героиня Ася с детства имела склонность к загадкам и головоломкам, поэтому всегда мечтала быть следователем. После смерти матери, она с братом решила отыскать своего отца. Но за шаг до знакомства, брата Аси убил незнакомец в маске. Теперь девушка хочет отыскать преступника и узнать все секреты своей семьи.

Парочка следователей

Молодая и амбициозная София сразу после обучения возглавляет следственный участок. Набраться опыта в расследовании сложных дел девушке охотно помогают новые коллеги. Правда, не со всеми ей удалось найти общий язык — судмедэксперт Паша, похоже, совсем не хочет работать вместе. Может ли на самом деле его чувства противоположны ненависти?

Ключи от правды

Валерия опытный следователь, которая уже не первый год работает в полиции. Однако из-за загадочной смерти брата она должна покинуть свою должность. Мужчину считают преступником и самоубийцей, но она уверена, что его подставили и убили. Чтобы выяснить правду, Валерия устраивается работать в отель, где часто бывал ее брат.

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