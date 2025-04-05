Кращі комедії на вечір — Знову в дії, Без Образ та інші — повний список

Фільм "Без образ". Фото: Netflix

Суботній вечір — ідеальний час для того, щоб забути про робочі клопоти та розслабитися. Проведіть його за переглядом яскравої та легкої комедії, яка точно підніме настрій.

Новини.LIVE ділиться веселою добіркою.

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Знову в дії (2025)

Колишні агенти ЦРУ протягом 15 років жило щасливим подружнім життям та виховувало двох дітей у передмісті. Але коли їх викрили, їм доведеться знову повернутися у небезпечну гру, проте без гумору не обійдеться.

Без образ (2023)

Водійка Медді втратила своє авто, а разом із ним і роботу у таксі. Аби хоч якось заробити гроші, вона влаштовується на дуже незвичну роботу — заможні батьки шукають дівчину для свого сина, аби він став більш впевненим. Але робота виявляється не такою простою, як здається.

Химери (2020)

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Нагадаємо, днями вийшла нова комедія із Венсаном Касселем у головній ролі. А також ми ділилися добіркою моторошних мінісеріалів, які можна подивитися за день.