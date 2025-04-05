Лучшие комедии на вечер - Снова в действии, Без обид и другие - полный список

Фильм "Без обид". Фото: Netflix

Субботний вечер — идеальное время для того, чтобы забыть о рабочих хлопотах и расслабиться. Проведите его за просмотром яркой и легкой комедии, которая точно поднимет настроение.

Новини.LIVE делится веселой подборкой.

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Без обид (2023)

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Напомним, на днях вышла новая комедия с Венсаном Касселем в главной роли. А также мы делились подборкой жутких мини-сериалов, которые можно посмотреть за день.