Лучшие комедии на вечер - Снова в действии, Без обид и другие - полный список

5 самых смешных комедий для субботнего вечера
Субботний вечер — идеальное время для того, чтобы забыть о рабочих хлопотах и расслабиться. Проведите его за просмотром яркой и легкой комедии, которая точно поднимет настроение.
Новини.LIVE делится веселой подборкой.
Снова в деле (2025)
Бывшие агенты ЦРУ в течение 15 лет жили счастливой супружеской жизнью и воспитывали двоих детей в пригороде. Но когда их разоблачили, им придется снова вернуться в опасную игру, однако без юмора не обойдется.
Без обид (2023)
Водитель Мэдди потеряла свое авто, а вместе с ним и работу в такси. Чтобы хоть как-то заработать деньги, она устраивается на очень необычную работу — состоятельные родители ищут девушку для своего сына, чтобы он стал более уверенным. Но работа оказывается не такой простой, как кажется.
Химеры (2020)
Обычная школьница Милли неожиданно меняется телами с жестоким маньяком Мясником. У девушки есть всего сутки, чтобы остановить преступника и вернуть себе свое тело. Неожиданная комбинация юмора и хоррора.
Мы — Миллеры (2013)
В центре сюжета неудачник-наркоторговец, который решает создать фальшивую семью для того, чтобы перевезти запрещенные вещества через границу. Опасное приключение наполнено абсурдными ситуациями и забавными шутками.
Крутые чуваки (2016)
Частный детектив и наемный охранник должны объединиться для того, чтобы найти пропавшую девушку. Это преступление уже стало делом века, поэтому им придется постараться. Увлекательный детективный сюжет переплетается с остроумным юмором.
Напомним, на днях вышла новая комедия с Венсаном Касселем в главной роли. А также мы делились подборкой жутких мини-сериалов, которые можно посмотреть за день.
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