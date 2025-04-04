Бенгер на Netflix — нова комедія з Венсаном Касселем вийшла онлайн

Фільм "Бенгер". Фото: Netflix

Стрімінговий майданчик Netflix запрем'єрив новий фільм "Бенгер". Головну роль у комедійній стрічці виконав французький актор Венсан Кассель.

Фільм вже доступний для перегляду на Netflix.

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Головний герой давно забутий усіма ді-джей Скорпекс. Одного дня агентка розвідки пропонує йому долучитися до справи про кримінальну банду, яка пов'язана із його колишнім суперником. І Скорпекс бачить у цьому чудовий шанс, аби знову повернутися на велику сцену.

Головну роль у фільмі виконав 58-річний Венсан Кассель, а його колегами по знімальному майданчику стали Лаура Фелпін та Mister V.

Стрічка доступна для перегляду в українському дубляжі та мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Нагадаємо, вийшов перший трейлер нового фільму жахів з українкою Іванною Сахно. А також у мережі набирає популярності нова українська детективна драма.