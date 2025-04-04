М3ҐАН 2 з Іванною Сахно — дубльований трейлер і дата виходу

Іванна Сахно у "М3ҐАН 2". Фото: кадр з фільму

Вийшов перший дубльований трейлер фантастичного горор-трилеру "М3ҐАН 2". Одну з головних ролей у стрічці виконала українка Іванна Сахно.

Анонс фільму представили B&H Film Distribution Company на YouTube.

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Минуло два роки після того, як лялька М3ҐАН влаштувала криваву різанину. Відтепер її творчиня Джемма почала боротьбу проти штучного інтелекту та знайшла спосіб, як приборкати М3ҐАН. Але з'являється нова загроза — військова корпорація вкрала базову технологію Джемми та створила власну ляльку-вбивцю Амелію, але ще розумнішу та жорстокішу. Аби врятувати світ від нової загрози, Джемма мусить повернути М3ҐАН, але зробити її ще небезпечнішою та божевільнішою.

Головні ролі у фільмі виконали Еллісон Вільямс та Вайолет МакҐроу, а Іванна Сахно втілила на екрані Амелію.

В Україні прем'єра горору запланована на 26 червня 2025 року.

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