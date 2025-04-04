М3ҐАН 2 с Иванной Сахно - дублированный трейлер и дата выхода

Иванна Сахно в "М3ҐАН 2". Фото: кадр из фильма

Вышел первый дублированный трейлер фантастического хоррор-триллера "М3ҐАН 2". Одну из главных ролей в ленте исполнила украинка Иванна Сахно.

Анонс фильма представили B&H Film Distribution Company на YouTube.

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Прошло два года после того, как кукла М3ҐАН устроила кровавую резню. Теперь ее создательница Джемма начала борьбу против искусственного интеллекта и нашла способ, как обуздать М3ГАН. Но появляется новая угроза - военная корпорация украла базовую технологию Джеммы и создала собственную куклу-убийцу Амелию, но еще более умную и жестокую. Чтобы спасти мир от новой угрозы, Джемма должна вернуть М3ҐАН, но сделать ее еще опаснее и безумнее.

Главные роли в фильме исполнили Эллисон Уильямс и Вайолет МакГроу, а Иванна Сахно воплотила на экране Амелию.

В Украине премьера хоррора запланирована на 26 июня 2025 года.

Напомним, вышел новый трейлер фильма с Джеки Чаном "Каратэ Кид: Легенды". А также украинский фильм-номинант на Оскар-2025 "Фарфоровая война" доступен онлайн.