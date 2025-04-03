Порцелянова війна — де подивитися фільм онлайн

Фільм "Порцелянова війна". Фото: кадр з фільму

Український документальний фільм "Порцелянова війна", номінований на "Оскар-2025", вийшов на широкий загал. Тепер глядачі зможуть переглянути стрічку онлайн.

Новини.LIVE розповідають, як переглянути фільм.

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Документальна стрічка розповідає про подружжя майстрів з порцеляни Славу Леонтьєва і Анну Стасенко, та їхнього друга-художника Андрія Стефанова. З початком повномасштабної війни вони вирішують залишитися у Харкові та продовжувати створювати мистецтво. Художники виготовляють порцелянові фігурки, якими прикрашають будівлі, зруйновані російськими окупантами.

2022 року Леонтьєв йде на фронт, а родина Стефанова, який також є військовим, від'їжджає за кордон, що також висвітлюється у фільмі. Попри труднощі та постійні обстріли, митці продовжили розвивати українське мистецтво та роблять це надалі. Разом із Бренданом Белломо Леонтьєв виступив режисером стрічки, а Стефанов став оператором.

Документальний фільм отримав гран-прі фестивалю Sundance та премію Гільдії режисерів США, окрім того, він отримав номінацію на "Оскар-2025".

Переглянути фільм онлайн в оригіналі та в дубляжі можна на платформі Takflix.

Нагадаємо, на відомому кінофестивалі у Бельгії скасували показ фільм росіян про війну. А також стало відомо, що новий фільм оскароносного Мстислава Чернова отримав престижну нагороду.