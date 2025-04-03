Фарфоровая война - где посмотреть фильм онлайн

Фильм "Фарфоровая война". Фото: кадр из фильма

Украинский документальный фильм "Фарфоровая война", номинированный на "Оскар-2025", вышел на широкую общественность. Теперь зрители смогут посмотреть ленту онлайн.

Новини.LIVE рассказывают, как посмотреть фильм.

Читайте также:

"Фарфоровая война" — сюжет и где смотреть

Документальная лента рассказывает о супругах мастерах по фарфору Славе Леонтьеве и Анне Стасенко, и их друге-художнике Андрее Стефанове. С началом полномасштабной войны они решают остаться в Харькове и продолжать создавать искусство. Художники изготавливают фарфоровые фигурки, которыми украшают здания, разрушенные российскими оккупантами.

В 2022 году Леонтьев уходит на фронт, а семья Стефанова, который также является военным, уезжает за границу, что также освещается в фильме. Несмотря на трудности и постоянные обстрелы, художники продолжили развивать украинское искусство и делают это в дальнейшем. Вместе с Бренданом Белломо Леонтьев выступил режиссером ленты, а Стефанов стал оператором.

Документальный фильм получил гран-при фестиваля Sundance и премию Гильдии режиссеров США, кроме того, он получил номинацию на "Оскар-2025".

Посмотреть фильм онлайн в оригинале и в дубляже можно на платформе Takflix.

Напомним, на известном кинофестивале в Бельгии отменили показ фильм россиян о войне. А также стало известно, что новый фильм оскароносного Мстислава Чернова получил престижную награду.