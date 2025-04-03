Фарфоровая война - где посмотреть фильм онлайн

Украинский фильм "Фарфоровая война" можно посмотреть онлайн
Украинский документальный фильм "Фарфоровая война", номинированный на "Оскар-2025", вышел на широкую общественность. Теперь зрители смогут посмотреть ленту онлайн.
Новини.LIVE рассказывают, как посмотреть фильм.
"Фарфоровая война" — сюжет и где смотреть
Документальная лента рассказывает о супругах мастерах по фарфору Славе Леонтьеве и Анне Стасенко, и их друге-художнике Андрее Стефанове. С началом полномасштабной войны они решают остаться в Харькове и продолжать создавать искусство. Художники изготавливают фарфоровые фигурки, которыми украшают здания, разрушенные российскими оккупантами.
В 2022 году Леонтьев уходит на фронт, а семья Стефанова, который также является военным, уезжает за границу, что также освещается в фильме. Несмотря на трудности и постоянные обстрелы, художники продолжили развивать украинское искусство и делают это в дальнейшем. Вместе с Бренданом Белломо Леонтьев выступил режиссером ленты, а Стефанов стал оператором.
Документальный фильм получил гран-при фестиваля Sundance и премию Гильдии режиссеров США, кроме того, он получил номинацию на "Оскар-2025".
Посмотреть фильм онлайн в оригинале и в дубляже можно на платформе Takflix.
Напомним, на известном кинофестивале в Бельгии отменили показ фильм россиян о войне. А также стало известно, что новый фильм оскароносного Мстислава Чернова получил престижную награду.
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