Карате Кід: Легенди — дубльований трейлер і дата виходу

Фільм "Карате Кід: Легенди". Фото: Columbia Pictures

Вийшов новий трейлер довгоочікуваного екшену "Карате Кід: Легенди". Головну роль у фільмі виконав зірка кіно Джекі Чан.

Другий дубльований трейлер вийшов на YouTube.

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Фільм розповість про юного мастера кунг-фу Лі Фан, який разом із матір'ю переїжджає з Пекіну до Нью-Йорка після сімейної трагедії. У новому місті юнак намагається знайти себе, але постійно потрапляє у неприємності. Одного дня, щоб допомогти новому другу, Лі вирішує взяти участь у змаганнях з карате. Але для того, щоб перемогти майстерності буде замало, тоді вчитель Лі, містер Хан, звертається по допомогу до справжнього Карате Кіда.

Головні ролі у фільмі виконали Джекі Чан, Бен Ван та Ральф Мачіо.

Стрічка стала частиною франшизи "Карате Кід" та своєрідним ремейком однойменного фільму 2010 року, з Джекі Чаном та Джейданмо Смітом у головних ролях.

Спершу прем'єра екшну була запланована на 30 травня 2025 року, однак офіційний показ перенесли на 5 червня.

Нагадаємо, Netflix зніме сиквел "Одного разу в... Голлівуді" з Бредом Піттом у головній ролі. А також стало відомо, що Кіану Рівз повернеться до ролі Джона Віка у новому фільмі.