Каратэ Кид: Легенды - дублированный трейлер и дата выхода

Фильм "Каратэ Кид: Легенды". Фото: Columbia Pictures

Вышел новый трейлер долгожданного экшена "Каратэ Кид: Легенды". Главную роль в фильме исполнил звезда кино Джеки Чан.

Второй дублированный трейлер вышел на YouTube.

Читайте также:

"Каратэ Кид: Легенды" - трейлер и дата премьеры

Фильм расскажет о юном мастере кунг-фу Ли Фан, который вместе с матерью переезжает из Пекина в Нью-Йорк после семейной трагедии. В новом городе юноша пытается найти себя, но постоянно попадает в неприятности. Однажды, чтобы помочь новому другу, Ли решает принять участие в соревнованиях по каратэ. Но для того, чтобы победить мастерства будет мало, тогда учитель Ли, мистер Хан, обращается за помощью к настоящему Карате Киду.

Главные роли в фильме исполнили Джеки Чан, Бен Ван и Ральф Мачио.

Лента стала частью франшизы "Каратэ Кид" и своеобразным ремейком одноименного фильма 2010 года, с Джеки Чаном и Джейданмо Смитом в главных ролях.

Сначала премьера экшна была запланирована на 30 мая 2025 года, однако официальный показ перенесли на 5 июня.

Напомним, Netflix снимет сиквел "Однажды в... Голливуде" с Брэдом Питтом в главной роли. А также стало известно, что Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в новом фильме.