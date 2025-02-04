Фільм М3ҐАН 2 — вийшов перший тизер техно-горору

Кадр з тизеру "М3ҐАН 2.0". Фото: скриншот

У мережі з'явився перший тизер науково-фантастичного фільму жахів "М3ҐАН 2.0". Вже влітку глядачі побачать продовження моторошної історії про ляльку-вбивцю.

Тизер опублікувала на YouTube кінокомпанія Blumhouse Productions.

Читайте також:

М3ҐАН 2.0 — перший тизер

Сюжет фільму розгортається через два роки після кривавих подій першої частини. Творчиня ляльки-вбивця Джемма відтепер відома акторка та намагається підкорити штучний інтелект. Однак військова корпорація створює нову зброю — ляльку Амелію, використавши базову технологію М3ҐАН. Аби врятувати світ Джемма мусить повернути свій витвір М3ҐАН та зробити її ще більш небезпечною.

Головні ролі у ньому зіграють Еллісон Вільямс та Вайолет МакГроу, також до касту приєднаються Джошуа Бассет, Емі Дональд та українська акторка Іванна Сахно.

Раніше ми розповідали про 10 культових кіногероїв, яких могли зіграти інші актори. Також дізнайтеся, які новинки серіалів чекати у лютому.