Фильм М3ГАН 2 — вышел первый тизер техно-гороха

Кадр из тизера "М3ҐАН 2.0". Фото: скриншот

В сети появился первый тизер научно-фантастического фильма ужасов "М3ГАН 2.0". Уже летом зрители увидят продолжение жуткой истории о кукле-убийце.

Тизер опубликовала на YouTube кинокомпания Blumhouse Productions.

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Сюжет фильма разворачивается через два года после кровавых событий первой части. Создательница куклы-убийцы Джемма отныне известная актриса и пытается покорить искусственный интеллект. Однако военная корпорация создает новое оружие — куклу Амелию, использовав базовую технологию М3ГАН. Чтобы спасти мир Джемма должна вернуть свое творение М3ГАН и сделать ее еще более опасной.

Главные роли в нем сыграют Эллисон Уильямс и Вайолет МакГроу, также к касту присоединятся Джошуа Бассет, Эми Дональд и украинская актриса Иванна Сахно.

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