Серіал Слідча — сюжет, актори та де дивитися

Серіал "Слідча". Фото: СТБ

Українських глядачів захопив новий серіал "Слідча". Головні ролі у детективі виконали Анастасія Цимбалару та Влад Никитюк.

Новини.LIVE детальніше розповідає про прем'єру.

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Головна героїня серіалу Анастасія Ясинська (Яся) працює слідчою. Ще від самого дитинства дівчина мала неабиякі розумові здібності та інтуїцію, тож не дарма обрала таку професію. Яся та її брат Костя росли без батька, ім'я якого їхня мати приховувала. Після її смерті брат і сестра починають пошуки рідної людини.

Одного вечора, коли Костя хоче розповісти сестрі про те, що знайшов на батька, його вбиває незнайомець у масці. З того дня Анастасія прагне знайти вбивцю брата та дізнатися правду, яку той дізнався про їхнього тата. На глядачів чекає заплутана сімейна справа, розслідування злочинів та, звісно, палке кохання.

Новий серіал "Слідча". Фото: СТБ

Роль Ясі у серіалі виконала Анастасія Цимбалару, а її напарником по знімальному майданчику став Влад Никитюк. Також у детективі знялися Валентин Томусяк, Катя Гулякова, Ірина Гришак, Ярослав Шахторін, Олег Мамчур, Сергій Калантай, Олександр Ярема, Ірина Мельник та Уляна Золкіна.

Прем'єра серіалу відбулася 31 березня на телеканалі СТБ. Нові серії виходять з понеділка по четвер о 20:00. Переглянути епізоди після телевізійної прем'єри глядачі можуть на YouTube.

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