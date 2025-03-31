Український серіал Тілоохоронець — сюжет, актори та де дивитися

Серіал "Тілоохоронець". Фото: СТБ

У мережі набирає популярності новий український серіал. Кримінальна драма "Тілоохоронець" вже захопила глядачів своїми несподіваними поворотами сюжету та цікавими персонажами.

Новини.LIVE розповідає, чому варто подивитися новинку.

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Про що серіал "Тілоохоронець"

Головна героїня серіалу Катерина у дитинстві втратила батьків та росла під опікою своєї тітки. Після народження власної доньки Кіри вона вирішує очолити холдинг, який створив її батько. Однак спадок зробить Катерину новою мішенню для тих, хто прагне привласнити бізнес собі. Однин роковий випадок назавжди змінить життя героїні та покаже справжні обличчя тих, кого вона вважала родиною.

Головну роль у драмі виконала Катерина Школа. Також у серіалі знялися Сергій Журавльов, Федір Гурінець, Фатіма Горбенко, Людмила Загорська, Сергій Дерев'янко та інші українські актори.

Прем'єра відбулася на телеканалі СТБ. Усього серіал налічуватиме 8 серій, які транслюються по ТБ о 20:00 та на YouTube після телевізійної прем'єри.

Нагадаємо, глядачів вразив новий кримінальний серіал з Томом Гарді та Пірсом Броснаном. А також на Netflix вийшла нова костюмована романтична комедія для фанатів "Бріджертонів".