Украинский сериал Телохранитель - сюжет, актеры и где смотреть

Сериал "Телохранитель". Фото: СТБ

В сети набирает популярность новый украинский сериал. Криминальная драма "Телохранитель" уже захватила зрителей своими неожиданными поворотами сюжета и интересными персонажами.

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О чем сериал "Телохранитель"

Главная героиня сериала Екатерина в детстве потеряла родителей и росла под опекой своей тети. После рождения собственной дочери Киры она решает возглавить холдинг, который создал ее отец. Однако наследство сделает Екатерину новой мишенью для тех, кто стремится присвоить бизнес себе. Один роковой случай навсегда изменит жизнь героини и покажет истинные лица тех, кого она считала семьей.

Главную роль в драме исполнила Екатерина Школа. Также в сериале снялись Сергей Журавлев, Федор Гуринец, Фатима Горбенко, Людмила Загорская, Сергей Деревянко и другие украинские актеры.

Премьера состоялась на телеканале СТБ. Всего сериал будет насчитывать восемь серий, которые транслируются по ТВ в 20:00 и на YouTube после телевизионной премьеры.

Напомним, зрителей поразил новый криминальный сериал с Томом Харди и Пирсом Броснаном. А также на Netflix вышла новая костюмированная романтическая комедия для фанатов "Бриджертонов".