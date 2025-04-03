Сериал Следователь - сюжет, актеры и где смотреть

Сериал "Следователь". Фото: СТБ

Украинских зрителей захватил новый сериал "Следователь". Главные роли в детективе исполнили Анастасия Цимбалару и Влад Никитюк.

Новини.LIVE подробнее рассказывает о премьере.

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Главная героиня сериала Анастасия Ясинская (Яся) работает следователем. Еще с самого детства девушка имела незаурядные умственные способности и интуицию, поэтому не зря выбрала такую профессию. Яся и ее брат Костя росли без отца, имя которого их мать скрывала. После ее смерти брат и сестра начинают поиски родного человека.

Однажды вечером, когда Костя хочет рассказать сестре о том, что нашел на отца, его убивает незнакомец в маске. С того дня Анастасия стремится найти убийцу брата и узнать правду, которую тот узнал об их папе. Зрителей ждет запутанное семейное дело, расследование преступлений и, конечно, страстная любовь.

Новый сериал "Следователь". Фото: СТБ

Роль Яси в сериале исполнила Анастасия Цимбалару, а ее напарником по съемочной площадке стал Влад Никитюк. Также в детективе снялись Валентин Томусяк, Катя Гулякова, Ирина Гришак, Ярослав Шахторин, Олег Мамчур, Сергей Калантай, Александр Ярема, Ирина Мельник и Ульяна Золкина.

Премьера сериала состоялась 31 марта на телеканале СТБ. Новые серии выходят с понедельника по четверг в 20:00. Посмотреть эпизоды после телевизионной премьеры зрители могут на YouTube.

Напомним, украинцев захватил новая криминальная драма "Телохранитель". А также на Netflix вышел новый сериал в стиле "Бриджертонов".