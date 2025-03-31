Нові серіали квітня 2025 — Пульс, Останні з нас та інші — список прем'єр

Серіал "Чорне дзеркало". Фото: Netflix

Квітень обіцяє серіаломанам багато захопливих новинок — від масштабних історичних драм до фантастики та комедій. На глядачів чекаю нові гучні прем'єри та повернення улюблених персонажів.

Новини.LIVE розповідає, які новинки варто не пропустити у квітні.

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Мисливець за головами

Американський міні-серіал у жанрі горор розповість про колишнього мисливця за головами, який уклав угоду із дияволом, щоб постати з мертвих. Однак тепер йому доведеться "полювати" не на боржників, а на демонів, які втекли з пекла.

Прем'єра 3 квітня на Prime Video.

Пульс

Нова медична драма з Віллою Фіцджеральд у головній ролі. Вона грає хірургиню-інтернку Денні, яка разом із колегами буде боротися за життя пацієнтів медичного центру Маямі. Серіал обіцяє не лише заплутані медичні історії та кохання, а й справжній погляд на роботу лікарів.

Прем'єра 3 квітня на Netflix.

Чорне дзеркало

Напружений та моторошний серіал повернеться із новими епізодами. На глядачів чекають зірковий каст та нові історії, які перевернуть свідомість та доведуть до сирот на шкірі.

Прем'єра 10 квітня на Netflix.

Твої друзі і сусіди

Головний герой Ендрю Купер у виконанні Джона Гемма зіграє ексфінансиста гедж-фонду. Аби вберегти високий статус своєї родини та житло після звільнення з роботи, він вирішує грабувати будинку своїх сусідів-багатіїв.

Прем'єра 11 квітня на Apple TV+.

Доктор Хто

Пригоди легендарного мандрівника у часі продовжуються. Зірка "Статевого виховання" Шуті Гатва у ролі Доктора Хто вирушає у нову мандрівку зі своєю вірною супутницею Рубі Сандей.

Прем'єра 12 квітня на Disney+.

Останні з нас

Продовження гучного серіалу за мотивами відеогри обіцяє знову захопити глядачів напруженим сюжетом у світі після зомбі-апокаліпсису. У нових епізодах події розгортатимуться через п'ять років після того, що трапилося у фіналі першого сезону.

Прем'єра 13 квітня на HBO.

Урядовий сир

"Історична сюрреалістична комедія", як вже охрестили серіал, розповість про чоловіка Гемптона Чемберса та його ексцентричну родину. Після звільнення з в'язниці він вирішує почати нове життя, але не все йде за планом. Назва серіалу є відсилкою до американської програми, коли незахищеним верствам населення у якості допомоги видавали брикети плавленого сиру.

Прем'єра 16 квітня на Apple TV+.

Рансом-Каньйон

Новий серіал у стилі вестерн розповість про три родини, які змагаються за контроль над землею. причин для суперечок між чоловіками стає більше, коли до містечка повертається власниця танцмайданчику Квінн.

Прем'єра 17 квітня на Netflix.

Андор

Повернення викрадача Кассіана Андора з всесвіту "Зоряних війн". Сюжет розповість про чотири роки життя злодія на тлі війни проти Галактичної імперії та підведе до подій, які відбулися у фільмі "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія".

Прем'єра 22 квітня на Disney+.

Ти

Фінальний сезон популярного психологічного трилеру покаже, чи вдасться Джо Ґолдбергу уникнути правосуддя. Після життя у Великій Британії він знову повернеться до Нью-Йорку в надією на нове життя, але забути темне минуле не вдасться.

Прем'єра 24 квітня на Netflix.

Нагадаємо, ми розповідали про нові цікаві фільми, які виходять у кінотеатрах з 2 квітня. А також на Paramount+ вийшов довгоочікуваний кримінальний серіал з Томом Гарді.