Новые сериалы апреля 2025 — Пульс, Одни из нас и другие — список премьер

Сериал "Черное зеркало". Фото: Netflix

Апрель обещает сериаломанам много увлекательных новинок — от масштабных исторических драм до фантастики и комедий. Зрителей ждут новые громкие премьеры и возвращение любимых персонажей.

Новини.LIVE рассказывает, какие новинки стоит не пропустить в апреле.

Читайте также:

Охотник за головами

Американский мини-сериал в жанре хоррор расскажет о бывшем охотнике за головами, который заключил сделку с дьяволом, чтобы восстать из мертвых. Однако теперь ему придется "охотиться" не на должников, а на демонов, которые сбежали из ада.

Премьера 3 апреля на Prime Video.

Пульс

Новая медицинская драма с Уиллой Фицджеральд в главной роли. Она играет хирурга-интерна Дэнни, которая вместе с коллегами будет бороться за жизнь пациентов медицинского центра Майами. Сериал обещает не только запутанные медицинские истории и любовь, но и настоящий взгляд на работу врачей.

Премьера 3 апреля на Netflix.

Черное зеркало

Напряженный и жуткий сериал вернется с новыми эпизодами. Зрителей ждут звездный каст и новые истории, которые перевернут сознание и доведут до сирот на коже.

Премьера 10 апреля на Netflix.

Твои друзья и соседи

Главный герой Эндрю Купер в исполнении Джона Хэмма сыграет экс-финансиста хедж-фонда. Чтобы уберечь высокий статус своей семьи и жилье после увольнения с работы, он решает грабить дома своих соседей-богачей.

Премьера 11 апреля на Apple TV+.

Доктор Кто

Приключения легендарного путешественника во времени продолжаются. Звезда "Полового воспитания" Шути Гатва в роли Доктора Кто отправляется в новое путешествие со своей верной спутницей Руби Сандей.

Премьера 12 апреля на Disney+.

Одни из нас

Продолжение нашумевшего сериала по мотивам видеоигры обещает снова увлечь зрителей напряженным сюжетом в мире после зомби-апокалипсиса. В новых эпизодах события будут разворачиваться через пять лет после того, что случилось в финале первого сезона.

Премьера 13 апреля на HBO.

Правительственный сыр

"Историческая сюрреалистическая комедия", как уже окрестили сериал, расскажет о мужчине Хэмптоне Чемберсе и его эксцентричной семье. После освобождения из тюрьмы он решает начать новую жизнь, но не все идет по плану. Название сериала является отсылкой к американской программе, когда незащищенным слоям населения в качестве помощи выдавали брикеты плавленого сыра.

Премьера 16 апреля на Apple TV+.

Рансом-Каньон

Новый сериал в стиле вестерн расскажет о трех семьях, которые соревнуются за контроль над землей. причин для споров между мужчинами становится больше, когда в городок возвращается владелица танцплощадки Квинн.

Премьера 17 апреля на Netflix.

Андор

Возвращение похитителя Кассиана Андора из вселенной "Звездных войн". Сюжет расскажет о четырех годах жизни вора на фоне войны против Галактической империи и подведет к событиям, которые произошли в фильме "Бунтарь Один. Звездные Войны. История".

Премьера 22 апреля на Disney+.

Ты

Финальный сезон популярного психологического триллера покажет, удастся ли Джо Голдбергу избежать правосудия. После жизни в Великобритании он снова вернется в Нью-Йорк в надежде на новую жизнь, но забыть темное прошлое не удастся.

Премьера 24 апреля на Netflix.

Напомним, мы рассказывали о новых интересных фильмах, которые выходят в кинотеатрах со 2 апреля. А также на Paramount+ вышел долгожданный криминальный сериал с Томом Харди.