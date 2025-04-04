Бэнгер на Netflix — новая комедия с Венсаном Касселем вышла онлайн

Фильм "Бэнгер". Фото: Netflix

Стриминговая площадка Netflix запремьерила новый фильм "Бэнгер". Главную роль в комедийной ленте исполнил французский актер Венсан Кассель.

Фильм уже доступен для просмотра на Netflix.

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Главный герой давно забытый всеми ди-джей Скорпекс. Однажды агент разведки предлагает ему присоединиться к делу о криминальной банде, которая связана с его бывшим соперником. И Скорпекс видит в этом отличный шанс, чтобы снова вернуться на большую сцену.

Главную роль в фильме исполнил 58-летний Венсан Кассель, а его коллегами по съемочной площадке стали Лаура Фелпин и Mister V.

Лента доступна для просмотра в украинском дубляже и на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Напомним, вышел первый трейлер нового фильма ужасов с украинкой Иванной Сахно. А также в сети набирает популярность новая украинская детективная драма.