Кращі нові мінісеріали в жанрі горор — що подивитися за вихідні

Серіал "Новий смак вишні". Фото: Netflix

Якщо ви любите полоскотати собі нерви вечорами, то ця добірка саме для вас. Кожен з цих коротких серіалів захоплює неочікуваними поворотами сюжету, а деякі сцени точно доведуть до сирот на шкірі.

Новини.LIVE ділиться цікавою добіркою мінісеріалів на вихідні.

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Привиди Енфілда (3 серії)

Моторошна історія розгортається у звичайному на перший погляд будинку в тихому районі. Але насправді в оселі ховається полтергейст, яки доводить до жаху мешканців. Серіал заснований на реальному розслідуванні паранормального явища у Енфілді.

Опівнічна меса (7 серій)

У маленьке, ізольоване від світу, містечко приїжджає новий молодий священик. Одразу після його прибуття у місті починають коїтися дивні паранормальні речі та моторошні знамення.

Падіння дому Ашерів (8 серій)

Серіал розповідає про заможну родину Ашерів. За несподіваних обставин усі нащадки впливового батька починають помирати один за одним за дуже дивних обставин. А причина цих таємничих смертей у темних таємницях сімейства.

Новий смак вишні (8 серій)

Події серіалу розгортаються у 90-х. Молода режисерка Ліза вирушає до Голлівуду, де знайомиться із вже відомим режисером Лу Берком і показує йому свій фільм. Нахабний чоловік вирішує присвоїти стрічку собі, а дівчину використати заради розваги. Тоді Ліза починає мститися кривднику у найжорстокіший спосіб.

Привиди маєтку Блай (9 серій)

Готична історія розповідає історію одного загадкового будинку. Молода гувернантка Даніель приїжджає на роботу до маєтку Блай, аби займатися вихованням двох дітей-сиріт,які живуть під опікою дядька. Нічого не віщує біди, але одного дня Даніель починають переслідувати мертві мешканці маєтку.

Нагадаємо, ми розповідали про п'ять серіалів про палке кохання, які змусять повірити в почуття. А також пропонуємо чотири серіали із заплутаним сюжетом, від яких важко відірватися.