Кращі серіали із заплутаним сюжетом — що подивитися ввечері

Серіал "Переповнена кімната". Фото: Apple TV+

Якщо вам подобається уважно стежити за сюжетом та будувати власні теорії щодо розв'язки, тоді ця добірка саме для вас. Ці серіали зі складною драматургією точно змусять вас додивитися їх до фіналу.

Заплутана добірка у матеріалі Новини.LIVE.

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Переповнена кімната

Драматична історія натхненна книгою Деніела Кіза "Таємнича історія Біллі Міллігана" та життям режисера Аківи Голдсмана. У центрі сюжету чоловік на ім'я Денні Салліван, якого звинувачують у стрілянині у Нью-Йорку 1979 року. Розібратися у справі намагається слідча Рая, але темне минуле Денні ховає багато таємниць.

Любов і смерть

Головна героїня Кенді — звичайна домогосподарка з провінційного містечка. Одного дня вона починає підозрювати чоловіка у зраді та вирішує відплатити йому тією ж монетою. Але інтрижка на стороні переростає в напружену драма, яка доведе до вбивства. Трилер заснований на реальних подіях, що трапилися у 80-х у США.

Вершина озера

У містечку Лейктоп у Новій Зеландії раптово зникає 12-річна вагітна дівчина. За пошуки береться досвідчена слідча Робін, яка приїхала до рідного міста в гості до матері. Заплутана справа приведе її до інших таємниць, які намагаються приховати місцеві.

Темна матерія

У центрі сюжету науково-фантастичного трилеру професор фізики Джейсон Дессен. Однієї ночі, коли він повертається додому з бару, його викрадає незнайомець, який перетворює його життя на пекло. Дессен опиняється в альтернативній реальності свого життя і тепер мусить знайти шлях назад.

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