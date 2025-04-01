Лучшие сериалы с запутанным сюжетом - что посмотреть вечером

Сериал "Переполненная комната". Фото: Apple TV+

Если вам нравится внимательно следить за сюжетом и строить собственные теории относительно развязки, тогда эта подборка именно для вас. Эти сериалы со сложной драматургией точно заставят вас досмотреть их до финала.

Запутанная подборка в материале Новини.LIVE.

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Переполненная комната

Драматическая история вдохновлена книгой Дэниела Киза "Таинственная история Билли Миллигана" и жизнью режиссера Акивы Голдсмана. В центре сюжета мужчина по имени Дэнни Салливан, которого обвиняют в стрельбе в Нью-Йорке в 1979 году. Разобраться в деле пытается следователь Рая, но темное прошлое Дэнни скрывает много тайн.

Любовь и смерть

Главная героиня Кэнди — обычная домохозяйка из провинциального городка. Однажды она начинает подозревать мужа в измене и решает отплатить ему той же монетой. Но интрижка на стороне перерастает в напряженную драма, которая доведет до убийства. Триллер основан на реальных событиях, случившихся в 80-х в США.

Вершина озера

В городке Лейктоп в Новой Зеландии внезапно исчезает 12-летняя беременная девушка. За поиски берется опытная следователь Робин, которая приехала в родной город в гости к матери. Запутанное дело приведет ее к другим тайнам, которые пытаются скрыть местные.

Темная материя

В центре сюжета научно-фантастического триллера профессор физики Джейсон Дессен. Однажды ночью, когда он возвращается домой из бара, его похищает незнакомец, который превращает его жизнь в ад. Дессен оказывается в альтернативной реальности своей жизни и теперь должен найти путь назад.

Ранее мы рассказывали о трех напряженных детективах, которые хочется досмотреть до финала. А также предлагаем семерку новых мини-сериалов, которые можно пересмотреть за день.