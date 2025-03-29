Кращі детективні фільми — що подивитися ввечері

Фільм "Дівчина з тату дракона". Фото: IMDb

Захопливий сюжет та неочікувані розв'язки створюють атмосферу ідеального детектива. Пориньте у заплутані історії разом із головними героями фільмів.

Трійка напружених детективів у добірці Новини.LIVE.

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Спогади про вбивство (2003)

Фільм заснований на реальних подіях, які трапилися у місті Хвасон у 90-х. Серійний вбивця забрав життя 10 жінок, однак у поліції немає жодних зачіпок. Розслідування таємничих смертей стане справжнім викликом для слідчих.

Дівчина з тату дракона (2011)

Детективний трилер Девіда Фінчера розповідає про журналіста Мікаеля Блумквіста, який разом із хакеркою Лісбет Саландер розслідує загадкове зникнення племінниці відомого бізнесмена. Вона зникла ще 40 років тому, однак справа має зв'язок із серією ритуальних вбивств, які відбуваються в країні.

Острів загадок (2023)

Доктор Емілія Прістлі вирішує відпочити від рутини та разом із подругою вирушає на незвичний курорт "Острів загадок", який присвячений детективам. Однак під час гри-розлсідування на острові трапляється справжнє вбивство.

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