Лучшие детективные фильмы - что посмотреть вечером

Фильм "Девушка с татуировкой дракона". Фото: IMDb

Захватывающий сюжет и неожиданные развязки создают атмосферу идеального детектива. Погрузитесь в запутанные истории вместе с главными героями фильмов.

Тройка напряженных детективов в подборке Новини.LIVE.

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Воспоминания об убийстве (2003)

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в городе Хвасон в 90-х. Серийный убийца унес жизни 10 женщин, однако у полиции нет никаких зацепок. Расследование таинственных смертей станет настоящим вызовом для следователей.

Девушка с татуировкой дракона (2011)

Детективный триллер Дэвида Финчера рассказывает о журналисте Микаэле Блумквисте, который вместе с хакершей Лисбет Саландер расследует загадочное исчезновение племянницы известного бизнесмена. Она исчезла еще 40 лет назад, однако дело имеет связь с серией ритуальных убийств, которые происходят в стране.

Остров загадок (2023)

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