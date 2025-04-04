Лучшие новые мини-сериалы в жанре хоррор — что посмотреть за выходные

Сериал "Новый вкус вишни". Фото: Netflix

Если вы любите пощекотать себе нервы по вечерам, то эта подборка именно для вас. Каждый из этих коротких сериалов захватывает неожиданными поворотами сюжета, а некоторые сцены точно доведут до сирот на коже.

Новини.LIVE делится интересной подборкой мини-сериалов на выходные.

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Призраки Энфилда (3 серии)

Жуткая история разворачивается в обычном на первый взгляд доме в тихом районе. Но на самом деле в доме скрывается полтергейст, который доводит до ужаса жителей. Сериал основан на реальном расследовании паранормального явления в Энфилде.

Полуночная месса (7 серий)

В маленький, изолированный от мира, городок приезжает новый молодой священник. Сразу после его прибытия в городе начинают происходить странные паранормальные вещи и жуткие знамения.

Падение дома Ашеров (8 серий)

Сериал рассказывает о состоятельной семье Ашеров. При неожиданных обстоятельствах все потомки влиятельного отца начинают умирать один за другим при очень странных обстоятельствах. А причина этих таинственных смертей в темных тайнах семейства.

Новый вкус вишни (8 серий)

События сериала разворачиваются в 90-х. Молодой режиссер Лиза отправляется в Голливуд, где знакомится с уже известным режиссером Лу Берком и показывает ему свой фильм. Наглый мужчина решает присвоить ленту себе, а девушку использовать ради развлечения. Тогда Лиза начинает мстить обидчику самым жестоким способом.

Призраки поместья Блай (9 серий)

Готическая история рассказывает историю одного загадочного дома. Молодая гувернантка Даниэль приезжает на работу в поместье Блай, чтобы заниматься воспитанием двух детей-сирот, которые живут под опекой дяди. Ничего не предвещает беды, но однажды Даниэль начинают преследовать мертвые жители поместья.

Напомним, мы рассказывали о пяти сериалах о страстной любви, которые заставят поверить в чувства. А также предлагаем четыре сериала с запутанным сюжетом, от которых трудно оторваться.