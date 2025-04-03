Кращі серіали про кохання — що подивитися ввечері

Серіал "З нуля". Фото: Netflix

Романтичні історії кохання перехоплюють подих та змушують серце битися частіше. Якщо вам хочеться знову відчути ці емоції, ця добірка серіалів саме те, що потрібно.

Новини.LIVE ділиться п'ятіркою найромантичніших серіалів.

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З нуля (2022)

Американська художниця переїжджає до Італії на навчання, де зустрічає місцевого шеф-кухаря. Пара закохується одне в одного з першого погляду. Однак на заваді палкому коханню можуть стати дві різні ментальності та неочікувані труднощі, які принесе життя.

Чужоземка (2014)

Головна героїня Клер була медсестрою під час Другої світової війни, коли познайомилася зі своїм чоловіком. Після закінчення бойових дій разом із коханим Клер вирушає до Шотландії, де за дивних обставин

потрапляє в інший часовий вимір. Героїня опиняється у 1743-му у розпал громадянської війни. Клер вирішує знову рятувати поранених, й одного дня зустрічає молодого воїна Джеймса.

Оманливе кохання (2024)

60-річна Ґабріела — заможна та впливова жінка, яка керує власним готелем. Одного дня вона зустрічає молодого красеня, в якого одразу закохується. Між парою виникають бурхливі почуття, однак оточення Ґабріели не вірить, що чоловік має чесні наміри.

Один день (2024)

Емма та Декстер знайомляться під час випускного з університету та проводять разом усього одну ніч, а далі їхні шлях розходяться. Але насправді доля підготувала їм ще не одну зустріч. Зворушлива екранізація роману Девіда Ніколлза.

Молоді монархи (2021)

Драматична історія кохання, яка розгортається в елітній школі-пансіоні Гіллерська. Юний шведський принц Вільгельм закохується у свого однокласника Сімона, але їхні почуття мають залишатися у таємниці.

Нагадаємо, у мережі завірусився новий українських серіал про розслідування та кохання. А також ми писали, що вийшла нова романтична комедія в стилі "Бріджертонів".