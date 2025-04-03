Лучшие сериалы о любви - что посмотреть вечером

Сериал "С нуля". Фото: Netflix

Романтические истории любви перехватывают дыхание и заставляют сердце биться чаще. Если вам хочется снова почувствовать эти эмоции, эта подборка сериалов именно то, что нужно.

Новини.LIVE делится пятеркой самых романтичных сериалов.

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С нуля (2022)

Американская художница переезжает в Италию на учебу, где встречает местного шеф-повара. Пара влюбляется друг в друга с первого взгляда. Однако на пути пылкой любви могут стать две разные ментальности и неожиданные трудности, которые принесет жизнь.

Чужестранка (2014)

Главная героиня Клэр была медсестрой во время Второй мировой войны, когда познакомилась со своим мужем. После окончания боевых действий вместе с любимым Клэр отправляется в Шотландию, где при странных обстоятельствах попадает в другое временное измерение — героиня оказывается в 1743-м в разгар гражданской войны в Шотландии. Клэр решает снова спасать раненых, и однажды встречает молодого воина Джеймса.

Обманчивая любовь (2024)

60-летняя Габриэла — состоятельная и влиятельная женщина, которая управляет собственным отелем. Однажды она встречает молодого красавца, в которого сразу влюбляется. Между парой возникают бурные чувства, однако окружение Габриэлы не верит, что мужчина имеет честные намерения.

Один день (2024)

Эмма и Декстер знакомятся во время выпускного из университета и проводят вместе всего одну ночь, а дальше их пути расходятся. Но на самом деле судьба подготовила им еще не одну встречу. Трогательная экранизация романа Дэвида Николлза.

Молодые монархи (2021)

Драматическая история любви, которая разворачивается в элитной школе-пансионе Гиллерска. Юный шведский принц Вильгельм влюбляется в своего одноклассника Симона, но их чувства должны оставаться в тайне.

Напомним, в сети завирусился новый украинский сериал о расследованиях и любви. А также мы писали, что вышла новая романтическая комедия в стиле "Бриджертонов".