Лучшие сериалы о любви - что посмотреть вечером

5 сериалов о страстной любви, которые растрогают всех
Романтические истории любви перехватывают дыхание и заставляют сердце биться чаще. Если вам хочется снова почувствовать эти эмоции, эта подборка сериалов именно то, что нужно.
Новини.LIVE делится пятеркой самых романтичных сериалов.
С нуля (2022)
Американская художница переезжает в Италию на учебу, где встречает местного шеф-повара. Пара влюбляется друг в друга с первого взгляда. Однако на пути пылкой любви могут стать две разные ментальности и неожиданные трудности, которые принесет жизнь.
Чужестранка (2014)
Главная героиня Клэр была медсестрой во время Второй мировой войны, когда познакомилась со своим мужем. После окончания боевых действий вместе с любимым Клэр отправляется в Шотландию, где при странных обстоятельствах попадает в другое временное измерение — героиня оказывается в 1743-м в разгар гражданской войны в Шотландии. Клэр решает снова спасать раненых, и однажды встречает молодого воина Джеймса.
Обманчивая любовь (2024)
60-летняя Габриэла — состоятельная и влиятельная женщина, которая управляет собственным отелем. Однажды она встречает молодого красавца, в которого сразу влюбляется. Между парой возникают бурные чувства, однако окружение Габриэлы не верит, что мужчина имеет честные намерения.
Один день (2024)
Эмма и Декстер знакомятся во время выпускного из университета и проводят вместе всего одну ночь, а дальше их пути расходятся. Но на самом деле судьба подготовила им еще не одну встречу. Трогательная экранизация романа Дэвида Николлза.
Молодые монархи (2021)
Драматическая история любви, которая разворачивается в элитной школе-пансионе Гиллерска. Юный шведский принц Вильгельм влюбляется в своего одноклассника Симона, но их чувства должны оставаться в тайне.
Напомним, в сети завирусился новый украинский сериал о расследованиях и любви. А также мы писали, что вышла новая романтическая комедия в стиле "Бриджертонов".
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