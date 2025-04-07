Пульс на Netflix — сюжет, актори та скільки серій

Нова напружена медична драма на Netflix підкорила глядачів
На стрімінговому майданчику Netflix вийшов новий медичний серіал "Пульс". Напружена драма вже стала хітом серед глядачів.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про прем'єру.
Про що серіал "Пульс"
Подій серіалу розгортаються у найзавантаженішому травматологічному центрі рівня 1 в Маямі. Посаду старшої ординаторки займає молода лікарка Денні. Тепер на плечі дівчини лягає серйозна відповідальність не лише за життя пацієнтів, а й за роботу відділення. Разом зі своїми колегами Денні кине виклик найскладнішим медичним випадкам. Але не обійдеться й без особистої драми — кохання, дружба, звинувачення у сексуальних домагання та власні страхи персонажів додають сюжету напруги.
Головні ролі у серіалі виконали Вілла Фіцджеральд, Колін Вуделл, Джессі Т. Ашер, Джастіна Мачадо, Джек Беннон та Даніела Ньєвес.
На Netflix вже вийшли усі 10 епізодів серіалу, які доступні для перегляду в українському дубляжі та мовою оригіналу з субтитрами.
Нагадаємо, стало відомо, що Дженніфер Лопес з'явиться в новій романтичній комедії на Netflix. А також на стрімінгу вийде українська комедія "Коли ти вийдеш заміж?".
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