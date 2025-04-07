Пульс на Netflix — сюжет, актори та скільки серій

Серіал "Пульс". Фото: Netflix

На стрімінговому майданчику Netflix вийшов новий медичний серіал "Пульс". Напружена драма вже стала хітом серед глядачів.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про прем'єру.

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Про що серіал "Пульс"

Подій серіалу розгортаються у найзавантаженішому травматологічному центрі рівня 1 в Маямі. Посаду старшої ординаторки займає молода лікарка Денні. Тепер на плечі дівчини лягає серйозна відповідальність не лише за життя пацієнтів, а й за роботу відділення. Разом зі своїми колегами Денні кине виклик найскладнішим медичним випадкам. Але не обійдеться й без особистої драми — кохання, дружба, звинувачення у сексуальних домагання та власні страхи персонажів додають сюжету напруги.

Головні ролі у серіалі виконали Вілла Фіцджеральд, Колін Вуделл, Джессі Т. Ашер, Джастіна Мачадо, Джек Беннон та Даніела Ньєвес.

На Netflix вже вийшли усі 10 епізодів серіалу, які доступні для перегляду в українському дубляжі та мовою оригіналу з субтитрами.

Нагадаємо, стало відомо, що Дженніфер Лопес з'явиться в новій романтичній комедії на Netflix. А також на стрімінгу вийде українська комедія "Коли ти вийдеш заміж?".