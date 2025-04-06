Коли ти вийдеш заміж на Netflix — коли прем'єра комедії

Фільм "Коли ти вийдеш заміж?". Фото: instagram.com/whenwillyoumarry.movie

Український фільм "Коли ти вийдеш заміж?" став справжнім хітом у кінотеатрах. А тепер романтичну комедію покажуть і на Netflix.

Про це стрімінговий майданчик оголосив в Instagram.

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У січні романтична стрічка вийшла в український прокат, а згодом підкорила і всю Європу. Фільм став найкасовішим українським кінорелізом у 2025 році та зібрала 40 570 606 гривень у прокаті.

Тепер глядачі зможуть насолодитися переглядом українського фільму на стрімінгу. Вже з 9 квітня стрічка буде доступна для користувачів Netflix.

Головна героїня фільму Ксенія — директорка галереї у Києві. Вона успішна в кар'єрі, але особисте життя не склалося, адже коханий-художник зрадив їй просто напередодні весілля. Давня подруга вмовляє Ксенію поїхати на відпочинок до Хорватії, але відпочинок перетворюється на неочікувану кримінальну авантюру.

Головні ролі у фільмі виконали Наталка Денисенко, Павло Текучев, Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк.

Нагадаємо, на Netflix вийшла нова комедія із Венсаном Касселем у головній ролі. А також ми писали про п'ять серіалів про кохання, як розчулять кожного.