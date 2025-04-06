Когда ты выйдешь замуж на Netflix - когда премьера комедии

Фильм "Когда ты выйдешь замуж?". Фото: instagram.com/whenwillyoumarry.movie

Украинский фильм "Когда ты выйдешь замуж?" стал настоящим хитом в кинотеатрах. А теперь романтическую комедию покажут и на Netflix.

Об этом стриминговая площадка объявила в Instagram.

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В январе романтическая лента вышла в украинский прокат, а затем покорила и всю Европу. Фильм стал самым кассовым украинским кинорелизом в 2025 году и собрала 40 570 606 гривен в прокате.

Теперь зрители смогут насладиться просмотром украинского фильма на стриминге. Уже с 9 апреля лента будет доступна для пользователей Netflix.

Главная героиня фильма Ксения — директор галереи в Киеве. Она успешна в карьере, но личная жизнь не сложилась, ведь любимый-художник изменил ей прямо накануне свадьбы. Давняя подруга уговаривает Ксению поехать на отдых в Хорватию, но отдых превращается в неожиданную криминальную авантюру.

Главные роли в фильме исполнили Наталка Денисенко, Павел Текучев, Тарас Цимбалюк и Антонина Хижняк.

Напомним, на Netflix вышла новая комедия с Венсаном Касселем в главной роли. А также мы писали о пяти сериалах о любви, которые растрогают каждого.