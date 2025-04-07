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Дженніфер Лопес з'явиться у "Службовому романі" від Netflix

7 квітня 2025 12:17
Марія Коваленко - Редактор
Службовий роман на Netflix — Лопес, Ґолдштейн та інші — повний акторський склад
Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Марія Коваленко - Редактор

Американська акторка Дженніфер Лопес отримала головну роль у новому фільмі. Романтична комедія "Службовий роман" (Office Romance) незабаром вийде на Netflix. 

Зірковий каст стрімінгова платформа оголосила в Instagram.

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56-річна Лопес повертається до жанру романтичної комедії у ролі Джекі Круз в новій стрічці. Партнером акторки по знімальному майданчику стане зірка "Тед Лассо" Бретт Ґолдштейн — він зіграє Деніела Бланчфлавера.

До них також приєдналися Бетті Гілпін у ролі Сідні, та Едвард Джеймс Олмос — він знову зіграє екранного батька Лопес, як і у фільмі "Селена" (1997).

Акторський склад Службовий роман Netflix - фото
Головні актори Office Romance. Фото: instagram.com/netflixua

Знімання фільму стартували декілька тижнів тому, однак лише зараз Netflix оголосили повний акторський склад майбутнього фільму.

Акторський склад фільму Службовий роман на Netflix - фото
Повний акторський склад фільму Office Romance. Фото: instagram.com/netflixua

Режисером стрічки став Олівер Паркер, який працював над фільмом "Мамма Міа! 2". Сюжет романтичної комедії поки що тримається у таємниці.

Нагадаємо, Бена Аффлека заскочили із обручкою на знімальному майданчику. А також стало відомо, що нова українська романтична комедія вийде на Netflix.

Netflix фільм Дженніфер Лопес актори комедія
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