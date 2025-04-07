Службовий роман на Netflix — Лопес, Ґолдштейн та інші — повний акторський склад

Дженніфер Лопес з'явиться у "Службовому романі" від Netflix
Американська акторка Дженніфер Лопес отримала головну роль у новому фільмі. Романтична комедія "Службовий роман" (Office Romance) незабаром вийде на Netflix.
Зірковий каст стрімінгова платформа оголосила в Instagram.
Джей Ло, Ґолдштейн та інші — акторський склад "Службового роману"
56-річна Лопес повертається до жанру романтичної комедії у ролі Джекі Круз в новій стрічці. Партнером акторки по знімальному майданчику стане зірка "Тед Лассо" Бретт Ґолдштейн — він зіграє Деніела Бланчфлавера.
До них також приєдналися Бетті Гілпін у ролі Сідні, та Едвард Джеймс Олмос — він знову зіграє екранного батька Лопес, як і у фільмі "Селена" (1997).
Знімання фільму стартували декілька тижнів тому, однак лише зараз Netflix оголосили повний акторський склад майбутнього фільму.
Режисером стрічки став Олівер Паркер, який працював над фільмом "Мамма Міа! 2". Сюжет романтичної комедії поки що тримається у таємниці.
Нагадаємо, Бена Аффлека заскочили із обручкою на знімальному майданчику. А також стало відомо, що нова українська романтична комедія вийде на Netflix.
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