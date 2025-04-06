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Бена Аффлека після розлучення заскочили із обручкою на пальці

6 квітня 2025 12:37
Марія Коваленко - Редактор
Бена Аффлека помітили з обручкою після розлучення з Лопес — фото
Бен Аффлек. Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

Голлівудського актора Бена Аффлека неочікувано помітили із обручкою на пальці. Зірку "Бетмена" підловили папараці під час знімань нового фільму.

Про це пише Page Six.

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Не встиг 52-річний актор розлучитися зі співачкою Дженніфер Лопес, як знову приміряв на себе роль одруженого чоловіка. Щоправда, поки лише для нового фільму.

Днями папарці помітили Аффлека на знімальному майданчику фільму "Тварини" від Netflix. У перерві між дублями зірка насолоджувався кавою із цигаркою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У майбутній стрічці Аффлек зіграє кандидата у мери Лос-Анджелеса, сина якого викрадають. Тепер разом із дружиною він має за лічені години знайти спосіб, щоб врятувати дитину та приховати темні таємниці своєї родини.

Нагадаємо, колишня дружина Аффлека Дженніфер Лопес приголомшила появою на прем'єрі разом із своєю донькою. А також ми писали, що корейський актор втрапив у гучний скандал через роман із загиблою Кім Се Рон.

Netflix Бен Аффлек Голлівуд закордонні зірки зйомки
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