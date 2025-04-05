Кіма Су Хьона звинуватили у стосунках із загиблою Кім Се Рон, коли їй було 15 — фото

Кім Су Хьон. Фото: instagram.com/soohyun_k216

Відомий південнокорейський актор Кім Су Хьон втрапив у скандал через стосунки із загиблою акторкою Кім Се Рон. роман пари закрутився, коли дівчина була неповнолітньою.

Про це повідомив The Straits Times.

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Су Хьон мав стосунки з 15-річною Се Рон

Після смерті 24-річної акторки у мережі почали ширитися чутки про її роман із вискооплачуваним зіркою серіалу "Королева сліз".

На YouTube-каналі Hoverlab з'явився ролик, автори якого стверджували, що роман пари тривав шість років і почався тоді, коли Се Рон було всього 15 років, а Су Хьону — 28.

Кім Се Рон. Фото: instagram.com/ron_sae

Пізніше адвокат родини загиблої акторки представив докази — спільні фото пари та їхню приватну переписку. Стверджується, що це відбувалося за місяць до 16-річчя Се Рон. А також Су Хьон писав листи коханій, коли був у армії.

Окрім того, також була представлена переписка акторки з її подругою в квітні 2024 року. У ній Се Рон називає Су Хьона своїм першим коханням, а подруга відповідає їй: "Оскільки ви зустрічалися протягом шести років, ти не можеш не відчувати змішаних почуттів".

Кім Су Хьон та Кім Се Рон. Фото: скриншот

Представники Hoverlab заявили, що припинять публікувати ролики про пару лише, якщо Су Хьон вибачиться перед родиною загиблої дівчини.

Спершу актор та його агентство Gold Medalist заперечували звинувачення, однак пізніше Су Хьон все ж визнав, що дійсно мав стосунки із акторкою, але коли вона вже була повнолітньою. За словами Кіма, вони зустрічалися з 2019 по 2020 роки. Окрім того, фото, які опублікував канал, були зроблені 2020 року. У якості доказів агенти актора представили метадані, які зберігаються у фото, та те, що вбрання дівчини було випущено лише 2019 року.

"Фото з 2016 року немає, бо на той момент вони не були у стосунках. Лист, який Кім надіслав Кім Се Рон під час його військової служби, був просто одним з багатьох дружніх листів, надісланих близьким знайомим, а фраза "Я сумую за тобою" була випадковим висловом, який часто використовували солдати", — заявили представники актора.

У відповідь родина акторки заявила, що Gold Medalist забороняла Кім спілкуватися із Су Хьоном та іншими зірками агенції, що призвело до її психічних проблем та зрештою самогубства.

Актор Кім Су Хьон. Фото: instagram.com/soohyun_k216

Сам Су Хьон вже також прокоментував скандал та заявив, що не мав стосунків із колегою, коли та була неповнолітньою.

"Я ніколи не зустрічався з нею, коли вона була неповнолітньою. За винятком того, що ми обидва були акторами, наші стосунки були такими ж, як у будь-якої іншої звичайної пари", — сказав зірка.

Окрім того, Су Хьон подав позов проти батьків Се Рон та каналу Hoverlab, звинувативши їх у фальсифікації доказів. Актор вимагатиме від них компенсацію у розмірі 12 мільярдів вон.

Що відомо про смерть Кім Се Рон

24-річну акторку знайшли мертвою в її квартирі у Сеулі 16 лютого. Тіло дівчини знайшов її друг, який приїхав на зустріч із нею. Поліція не зафіксувала слідів взлому чи насильницької смерті. Тож, за офіційною версією слідства, акторка скоїла самогубство.

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