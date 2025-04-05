Кима Су Хёна обвинили в отношениях с погибшей Ким Се Рон, когда ей было 15 — фото

Ким Су Хён. Фото: instagram.com/soohyun_k216

Известный южнокорейский актер Ким Су Хен попал в скандал из-за отношений с погибшей актрисой Ким Се Рон. Роман пары закрутился, когда девушка была несовершеннолетней.

Об этом сообщил The Straits Times.

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Су Хен имел отношения с 15-летней Се Рон

После смерти 24-летней актрисы в сети начали распространяться слухи о ее романе с высокооплачиваемой звездой сериала "Королева слез".

На YouTube-канале Hoverlab появился ролик, авторы которого утверждали, что роман пары длился шесть лет и начался тогда, когда Се Рон было всего 15 лет, а Су Хёну — 28.

Ким Се Рон. Фото: instagram.com/ron_sae

Позже адвокат семьи погибшей актрисы представил доказательства - совместные фото пары и их частную переписку. Утверждается, что это происходило за месяц до 16-летия Се Рон, а также Су Хён писал письма любимой, когда был в армии.

Кроме того, также была представлена переписка актрисы с ее подругой в апреле 2024 года. В ней Се Рон называет Су Хёна своей первой любовью, а подруга отвечает ей: "Поскольку вы встречались в течение шести лет, ты не можешь не испытывать смешанных чувств".

Ким Су Хён и Ким Се Рон. Фото: скриншот

Представители Hoverlab заявили, что прекратят публиковать ролики о паре только, если Су Хён извинится перед семьей погибшей девушки.

Сначала актер и его агентство Gold Medalist отрицали обвинения, однако позже Су Хен все же признал, что действительно имел отношения с актрисой, но когда она уже была совершеннолетней. По словам Кима, они встречались с 2019 по 2020 годы. Кроме того, фото, которые опубликовал канал, были сделаны в 2020 году. В качестве доказательств агенты актера представили метаданные, которые хранятся в фото, и то, что наряд девушки был выпущен только в 2019 году.

"Фото с 2016 года нет, потому что на тот момент они не были в отношениях. Письмо, которое Ким прислал Ким Се Рон во время его военной службы, было просто одним из многих дружеских писем, отправленных близким знакомым, а фраза "Я скучаю по тебе" была случайным выражением, которое часто использовали солдаты", — заявили представители актера.

В ответ семья актрисы заявила, что Gold Medalist запрещала Ким общаться с Су Хёном и другими звездами агентства, что привело к ее психическим проблемам и в конце концов самоубийству.

Актер Ким Су Хён. Фото: instagram.com/soohyun_k216

Сам Су Хен уже также прокомментировал скандал и заявил, что не имел отношений с коллегой, когда та была несовершеннолетней.

"Я никогда не встречался с ней, когда она была несовершеннолетней. За исключением того, что мы оба были актерами, наши отношения были такими же, как у любой другой обычной пары", — сказал звезда.

Кроме того, Су Хён подал иск против родителей Се Рон и канала Hoverlab, обвинив их в фальсификации доказательств. Актер потребует от них компенсацию в размере 12 миллиардов вон.

Что известно о смерти Ким Се Рон

24-летнюю актрису нашли мертвой в ее квартире в Сеуле 16 февраля. Тело девушки нашел ее друг, который приехал на встречу с ней. Полиция не зафиксировала следов взлома или насильственной смерти. Поэтому, по официальной версии следствия, актриса совершила самоубийство.

Напомним, Жан-Клода Ван Дама обвинили в причастности к торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. А также Жерар Депардье может получить срок за домогательства.