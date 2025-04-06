Бена Аффлека заметили с обручальным кольцом после развода с Лопес - фото

Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голливудского актера Бена Аффлека неожиданно заметили с обручальным кольцом на пальце. Звезду "Бэтмена" подловили папарацци во время съемок нового фильма.

Об этом пишет Page Six.

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Не успел 52-летний актер расстаться с певицей Дженнифер Лопес, как снова примерил на себя роль женатого мужчины. Правда, пока только для нового фильма.

На днях папарацци заметили Аффлека на съемочной площадке фильма "Животные" от Netflix. В перерыве между дублями звезда наслаждался кофе с сигаретой.

В будущей ленте Аффлек сыграет кандидата в мэры Лос-Анджелеса, сына которого похищают. Теперь вместе с женой он должен за считанные часы найти способ, чтобы спасти ребенка и скрыть темные тайны своей семьи.

Напомним, бывшая жена Аффлека Дженнифер Лопес ошеломила появлением на премьере вместе со своей дочерью. А также мы писали, что корейский актер попал в громкий скандал из-за романа с погибшей Ким Се Рон.