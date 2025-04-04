Дженніфер Лопес з 17-річною донькою вийшла в світ — фото, відео

Джей Ло приголомшила появою на прем'єрі зі своєю донькою
Американська акторка Дженніфер Лопес з'явилася на прем'єрі мюзиклу "Good Night, and Good Luck". Компанію на червоному хіднику зірці склала її донька Емма.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася кадрами з події.
Дженніфер Лопес вийшла в світ разом з донькою
На Бродвеї в Нью-Йорку відбулася урочиста прем'єра мюзиклу "Good Night, and Good Luck", на якій з'явилося чимало зірок. Однією із гостею події стала 55-річна Лопес.
Акторка приголомшила появою на червоному хіднику у чорній оксамитовій сукні з глибоким декольте, яка підкреслила усі її принади. А ефектним доповненням до сукні стала біла накидка з об'ємними плечима та довгим шлейфом.
Разом зі своєю зірковою мамою на прем'єрі з'явилася і 17-річна Емма. Донька Лопес обрала для виходу в світ класний штанний костюм з білою сорочкою та картатою краваткою.
Акторка щасливо позувала разом із донькою перед папараці. Вони обіймалися та весело сміялися на камеру.
Нагадаємо, у мережі з'явилося свіже фото 87-річного Адріано Челентано, яке здивувало фанів. А також ми писали, що Меган Фокс вчетверте стала мамою.
Читайте Новини.LIVE!