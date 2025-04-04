Дженніфер Лопес з 17-річною донькою вийшла в світ — фото, відео

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська акторка Дженніфер Лопес з'явилася на прем'єрі мюзиклу "Good Night, and Good Luck". Компанію на червоному хіднику зірці склала її донька Емма.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася кадрами з події.

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На Бродвеї в Нью-Йорку відбулася урочиста прем'єра мюзиклу "Good Night, and Good Luck", на якій з'явилося чимало зірок. Однією із гостею події стала 55-річна Лопес.

Акторка приголомшила появою на червоному хіднику у чорній оксамитовій сукні з глибоким декольте, яка підкреслила усі її принади. А ефектним доповненням до сукні стала біла накидка з об'ємними плечима та довгим шлейфом.

Разом зі своєю зірковою мамою на прем'єрі з'явилася і 17-річна Емма. Донька Лопес обрала для виходу в світ класний штанний костюм з білою сорочкою та картатою краваткою.

Дженніфер Лопес зі своєю донькою. Фото: instagram.com/jlo

Акторка щасливо позувала разом із донькою перед папараці. Вони обіймалися та весело сміялися на камеру.

Дженніфер Лопес та її донька Емма. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, у мережі з'явилося свіже фото 87-річного Адріано Челентано, яке здивувало фанів. А також ми писали, що Меган Фокс вчетверте стала мамою.