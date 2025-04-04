Дженнифер Лопес с 17-летней дочерью вышла в свет — фото, видео

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса Дженнифер Лопес появилась на премьере мюзикла "Good Night, and Good Luck". Компанию на красной дорожке звезде составила ее дочь Эмма.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами с события.

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На Бродвее в Нью-Йорке состоялась торжественная премьера мюзикла "Good Night, and Good Luck", на которой появилось немало звезд. Одной из гостьей события стала 55-летняя Лопес.

Актриса ошеломила появлением на красной дорожке в черном бархатном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло все ее прелести. А эффектным дополнением к платью стала белая накидка с объемными плечами и длинным шлейфом.

Вместе со своей звездной мамой на премьере появилась и 17-летняя Эмма. Дочь Лопес выбрала для выхода в свет классный брючный костюм с белой рубашкой и клетчатым галстуком.

Дженнифер Лопес со своей дочерью. Фото: instagram.com/jlo

Актриса счастливо позировала вместе с дочкой перед папарацци. Они обнимались и весело смеялись на камеру.

Дженнифер Лопес и ее дочь Эмма. Фото: instagram.com/jlo

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