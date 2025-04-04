Дженнифер Лопес с 17-летней дочерью вышла в свет — фото, видео

Джей Ло ошеломила появлением на премьере со своей дочерью
Американская актриса Дженнифер Лопес появилась на премьере мюзикла "Good Night, and Good Luck". Компанию на красной дорожке звезде составила ее дочь Эмма.
На своей странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами с события.
Дженнифер Лопес вышла в свет вместе с дочкой
На Бродвее в Нью-Йорке состоялась торжественная премьера мюзикла "Good Night, and Good Luck", на которой появилось немало звезд. Одной из гостьей события стала 55-летняя Лопес.
Актриса ошеломила появлением на красной дорожке в черном бархатном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло все ее прелести. А эффектным дополнением к платью стала белая накидка с объемными плечами и длинным шлейфом.
Вместе со своей звездной мамой на премьере появилась и 17-летняя Эмма. Дочь Лопес выбрала для выхода в свет классный брючный костюм с белой рубашкой и клетчатым галстуком.
Актриса счастливо позировала вместе с дочкой перед папарацци. Они обнимались и весело смеялись на камеру.
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