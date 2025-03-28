Меган Фокс народила дитину від Machine Gun Kelly — відео

Меган Фокс. Фото: instagram.com/jennakristina

Голлівудська акторка Меган Фокс вчетверте стала мамою. Зірка "Трансформерів" народила дитину від свого колишнього нареченого, репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).

Радісною звісткою батько дитини поділився в Instagram.

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Бейкер поділився зворушливим чорно-білим відео, на якому ніжно тримав крихітку за руку.

Як повідомив 34-річний музикант, маля з'явилося на світ 27 березня. 38-річна акторка народила дівчинку, однак ім'я донечки зіркові батьки поки що тримають у таємниці.

"Вона нарешті тут! Наше маленьке небесне насіннячко", — підписав кадри з дівчинкою репер.

Дівчинка стала першою спільною дитиною Фокс та Бейкера. Про вагітність зірки стало відомо у листопаді 2024 року, але вже у грудні пара розійшлася після чотирьох років стосунків.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/machinegunkelly

Також акторка виховує трьох синів — 13-річного Ноа, 11-річного Боді та 9-рінчого Джорні — від колишнього чоловіка, актора Баряна Остіна Гріна. У Бейкера також є 13-річна донька Кейсі від колишньої дівчини Емми Кеннон.

Нагадаємо, зірка "Пліткарки" Ед Вествік вперше став батьком. Також ми писали, що Дженніфер Лоуренс народила другу дитину.