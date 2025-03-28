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Меган Фокс в четвертый раз стала мамой — видео

28 марта 2025 09:54
Мария Коваленко - Редактор
Меган Фокс родила ребенка от Machine Gun Kelly — видео
Меган Фокс. Фото: instagram.com/jennakristina
Мария Коваленко - Редактор

Голливудская актриса Меган Фокс в четвертый раз стала мамой. Звезда "Трансформеров" родила ребенка от своего бывшего жениха, рэпера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).

Радостной вестью отец ребенка поделился в Instagram.

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Меган Фокс родила четвертого ребенка

Бейкер поделился трогательным черно-белым видео, на котором нежно держал кроху за руку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как сообщил 34-летний музыкант, малышка появилась на свет 27 марта. 38-летняя актриса родила девочку, однако имя дочери звездные родители пока держат в тайне.

"Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное семечко", — подписал кадры с девочкой рэпер.

Девочка стала первым общим ребенком Фокс и Бейкера. О беременности звезды стало известно в ноябре 2024 года, но уже в декабре пара разошлась после четырех лет отношений.

Меган Фокс з колишнім нареченим Колсоном Бейкером - фото
Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/machinegunkelly

Также актриса воспитывает троих сыновей — 13-летнего Ноа, 11-летнего Боди и 9-летнего Джорни — от бывшего мужа, актера Баряна Остина Грина. У Бейкера также есть 13-летняя дочь Кейси от бывшей девушки Эммы Кэннон.

Напомним, звезда "Сплетницы" Эд Вествик впервые стал отцом. Также мы писали, что Дженнифер Лоуренс родила второго ребенка.

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