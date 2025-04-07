Служебный роман на Netflix — Лопес, Голдштейн и другие — полный актерский состав

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса Дженнифер Лопес получила главную роль в новом фильме. Романтическая комедия "Служебный роман" (Office Romance) вскоре выйдет на Netflix.

Звездный каст стриминговая платформа объявила в Instagram.

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56-летняя Лопес возвращается к жанру романтической комедии в роли Джеки Круз в новой ленте. Партнером актрисы по съемочной площадке станет звезда "Тед Лассо" Бретт Голдштейн — он сыграет Дэниела Бланчфлавера.

К ним также присоединились Бетти Гилпин в роли Сидни, и Эдвард Джеймс Олмос — он снова сыграет экранного отца Лопес, как и в фильме "Селена" (1997).

Главные актеры Office Romance. Фото: instagram.com/netflixua

Съемки фильма стартовали несколько недель назад, однако только сейчас Netflix объявили полный актерский состав будущего фильма.

Полный актерский состав фильма Office Romance. Фото: instagram.com/netflixua

Режиссером ленты стал Оливер Паркер, который работал над фильмом "Мамма Миа! 2". Сюжет романтической комедии пока держится в тайне.

Напомним, Бена Аффлека застали с обручальным кольцом на съемочной площадке. А также стало известно, что новая украинская романтическая комедия выйдет на Netflix.