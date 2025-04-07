Служебный роман на Netflix — Лопес, Голдштейн и другие — полный актерский состав

Дженнифер Лопес появится в "Служебном романе" от Netflix
Американская актриса Дженнифер Лопес получила главную роль в новом фильме. Романтическая комедия "Служебный роман" (Office Romance) вскоре выйдет на Netflix.
Звездный каст стриминговая платформа объявила в Instagram.
Джей Ло, Голдштейн и другие — актерский состав "Служебного романа"
56-летняя Лопес возвращается к жанру романтической комедии в роли Джеки Круз в новой ленте. Партнером актрисы по съемочной площадке станет звезда "Тед Лассо" Бретт Голдштейн — он сыграет Дэниела Бланчфлавера.
К ним также присоединились Бетти Гилпин в роли Сидни, и Эдвард Джеймс Олмос — он снова сыграет экранного отца Лопес, как и в фильме "Селена" (1997).
Съемки фильма стартовали несколько недель назад, однако только сейчас Netflix объявили полный актерский состав будущего фильма.
Режиссером ленты стал Оливер Паркер, который работал над фильмом "Мамма Миа! 2". Сюжет романтической комедии пока держится в тайне.
Напомним, Бена Аффлека застали с обручальным кольцом на съемочной площадке. А также стало известно, что новая украинская романтическая комедия выйдет на Netflix.
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