Пульс на Netflix - сюжет, актеры и сколько серий

Сериал "Пульс". Фото: Netflix

На стриминговой площадке Netflix вышел новый медицинский сериал "Пульс". Напряженная драма уже стала хитом среди зрителей.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о премьере.

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О чем сериал "Пульс"

События сериала разворачиваются в самом загруженном травматологическом центре уровня 1 в Майами. Должность старшего ординатора занимает молодая врач Дэнни. Теперь на плечи девушки ложится серьезная ответственность не только за жизнь пациентов, но и за работу отделения. Вместе со своими коллегами Дэнни бросит вызов самым сложным медицинским случаям. Но не обойдется и без личной драмы — любовь, дружба, обвинения в сексуальных домогательствах и собственные страхи персонажей добавляют сюжету напряжения.

Главные роли в сериале исполнили Уилла Фицджеральд, Колин Вуделл, Джесси Т. Ашер, Джастина Мачадо, Джек Беннон и Даниэла Ньевес.

На Netflix уже вышли все 10 эпизодов сериала, которые доступны для просмотра в украинском дубляже и на языке оригинала с субтитрами.

Напомним, стало известно, что Дженнифер Лопес появится в новой романтической комедии на Netflix. А также на стриминге выйдет украинская комедия "Когда ты выйдешь замуж?".