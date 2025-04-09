Что посмотреть после Твин Пикс — лучшие детективные сериалы

Сериал "В поиске". Фото: HBO Max

Сериал "Твин Пикс" стал настоящей классикой детективного жанра и до сих пор занимает особое место среди фаворитов зрителей. Поэтому, если вы в восторге от напряженного и запутанного сюжета, эти сериалы также придутся вам по душе.

Новини.LIVE делится детективной подборкой.

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Настоящий детектив

Одна из лучших криминальных историй на современном телевидении. В центре сюжета два детектива — Харт и Коул. Они являются полной противоположностью друг друга, но при этом вместе умело расследуют самые запутанные дела. Тяжкие преступления и криминальные загадки переплетаются с их собственными тайнами и личной жизнью.

Совершенно секретно

Двое агентов ФБР, Малдер и Скалли, берут за расследование странных и мистических дел. Интуиция и вера в паранормальные явления Малдер и холодный рассудительный ум Скалли позволяют им легко распутывать любые загадки.

В поиске

Главная героиня Дори Сиф случайно узнает о загадочном исчезновении девушки, с которой вместе училась в колледже. Вместе со своими друзьями она решает присоединиться к поиску пропавшей, но еще не знает, куда приведет это расследование.

Напомним, мы рассказывали о трех новых украинских детективах, от которых невозможно оторваться. А также предлагаем подборку новых фильмов, которые можно посмотреть в кино на этой неделе.