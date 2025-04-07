Нові фільми у кінотеатрі — що подивитися цього тижня, 7-13 квітня, в прокаті — повний список

Фільм "Киснева станція". Фото: instagram.com/oxygen.station_movie

Цього тижня варто завітати до кінотеатрів на прем'єри. На глядачів чекає нова українська біографічна драма та захопливий трилер з оскароносним Рамі Малеком.

Новини.LIVE розповідає про прем'єри.

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Як заробити на вбивстві

Подружжя, яке втратило теплі зв'язки одне з одним, потрапляє в несподівану пригоду. Через ведмедя на дорозі трапляється смертельна аварія. Тепер парі доведеться не просто заговорити знову, а й разом вирішити, як приховати два трупи та два мільйони євро.

Прем'єра — 10 квітня.

Фатальний меседж

Головна героїня Вайолет вперше після смерті чоловіка вирушає на побачення. Вишуканий ресторан та приємний співрозмовник — вечір здається ідеальним, аж поки Вайолет не отримує жахливе повідомлення. Злочинці обіцяють вбити її маленького сина та сестру, якщо вона не виконає їхнє прохання.

Прем'єра — 10 квітня.

Киснева станція

Біографічна драма розповідає про заслання Мустафи Джемілєва до Якутії. На Колимі кримськотатарський активіст відбуває покарання, щодня наповнюючи киснем старезні балони. Дівчина Сафінар дізнається про заслання борця з системою та вирішує провідати його. Між парою спалахують почуття, але каральна система совєтів продовжує свій тиск на Джемілєва.

Прем'єра — 10 квітня.

Аматор

Дружина криптографа ЦРУ Чарльза Геллера гине під час теракту в Лондоні. Чоловік прагне знайти винних, але його керівництво, видається, не зацікавлене у пошуку вбивць. Тоді Чарльз вирішує шукати самостійно та власноруч покарати усіх причетних до загибелі коханої.

Прем'єра — 10 квітня.

Паранормальне явище

16-річна Чарлі потрапляє в аварію по дорозі на весілля свого батька. Дівчина опиняється на межі життя та смерті. Борючись за життя, Чарлі бачить дух своєї покійної матері, яка дуже хоче, щоб донька залишилася з нею у потойбічному світі.

Прем'єра — 10 квітня.

Нагадаємо, на Netflix відбудеться прем'єра української комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Також ми розповідали про прем'єру нової комедії з Венсаном Касселем у головній ролі.