Новые фильмы в кинотеатре — что посмотреть на этой неделе, 7-13 апреля, в прокате — полный список

Фильм "Кислородная станция". Фото: instagram.com/oxygen.station_movie

На этой неделе стоит посетить кинотеатры на премьеры. Зрителей ждет новая украинская биографическая драма и захватывающий триллер с оскароносным Рами Малеком.

Новини.LIVE рассказывает о премьерах.

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Супруги, которые потеряли теплые связи друг с другом, попадают в неожиданное приключение. Из-за медведя на дороге случается смертельная авария. Теперь паре придется не просто заговорить снова, но и вместе решить, как скрыть два трупа и два миллиона евро.

Премьера — 10 апреля.

Роковой месседж

Главная героиня Вайолет впервые после смерти мужа отправляется на свидание. Изысканный ресторан и приятный собеседник - вечер кажется идеальным, пока Вайолет не получает ужасное сообщение. Преступники обещают убить ее маленького сына и сестру, если она не выполнит их просьбу.

Премьера — 10 апреля.

Кислородная станция

Биографическая драма рассказывает о ссылке Мустафы Джемилева в Якутию. На Колыме крымскотатарский активист отбывает наказание, ежедневно наполняя кислородом старые баллоны. Девушка Сафинар узнает о ссылке борца с системой и решает навестить его. Между парой вспыхивают чувства, но карательная система советов продолжает свое давление на Джемилева.

Премьера — 10 апреля.

Любитель

Жена криптографа ЦРУ Чарльза Геллера погибает во время теракта в Лондоне. Мужчина стремится найти виновных, но его руководство, похоже, не заинтересовано в поиске убийц. Тогда Чарльз решает искать самостоятельно и собственноручно наказать всех причастных к гибели любимой.

Премьера — 10 апреля.

Паранормальное явление

16-летняя Чарли попадает в аварию по дороге на свадьбу своего отца. Девушка оказывается на грани жизни и смерти. Борясь за жизнь, Чарли видит дух своей покойной матери, которая очень хочет, чтобы дочь осталась с ней в потустороннем мире.

Премьера — 10 апреля.

Напомним, на Netflix состоится премьера украинской комедии "Когда ты выйдешь замуж?". Также мы рассказывали о премьере новой комедии с Венсаном Касселем в главной роли.