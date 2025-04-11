Кохання та полум'я — новий український серіал на реальних подіях — сюжет і актори

Серіал "Кохання та полум'я". Фото: СТБ

Новий український серіал "Кохання та полум'я" зовсім скоро вийде на екрани. Драматична історія присвячена українським рятувальникам, які щодня ризикують власним життям заради порятунку інших.

Про створення серіалу та справжні історії, які лягли в основу сюжету, розповів режисер Віталій Кукса.

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Вже 14 квітня відбудеться прем'єра гостросюжетної мелодрами, яка покаже зворотній бік роботи ДСНС. Невигадані історії про життєві виклики та порятунок інших розповіли справжні українські надзвичайники.

Як розповів режисер проєкту, команда тісно співпрацює з рятувальними службами та вивчає конкретні випадки, щоб показати, наскільки складною та небезпечною може бути ця робота.

"Для адаптації їх на екран ми, звісно, робимо деякі зміни. Проте найважливіше для нас — зберегти дух професії рятувальників. Ми хочемо, щоб глядачі побачили не тільки їхню хоробрість, але й ті внутрішні переживання, з якими вони зіштовхуються щодня. Бо цей серіал, в першу чергу, про людей, які щодня ризикують життям заради інших", — сказав Кукса.

Віталій Кукса з Тарасом Цимбалюком та Оля Атанасова. Фото: СТБ

Задля того, щоб передати усю специфіку роботи рятувальників, акторам та знімальній групі довелося опановувати багато нових непростих навичок.

"Найбільший виклик — це, звісно, робота зі спецобладнанням. Наші актори зазвичай працюють без дублерів, а це не іграшки. Тому, щоб навчити їх працювати з цим обладнанням та технікою, всій знімальній групі довелось швидко освоїти всі деталі. Наступний виклик — це сцени рятувальних операцій. Синхронізувати все треба по секундах: дим, вода, вибухи, каскадери — треба зняти максимально реалістично, а безпеку ніхто не скасовував. І от знайти баланс між видовищем і безпекою — це та ще задачка", — розповів режисер.

Знімання серіалу "Кохання та полум'я". Фото: СТБ

Ролі у серіалі виконали Тарас Цимбалюк, Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов, Оля Атанасова, Роман Ясиновський, Максим Рягін, Сергій Мітрюшин, Альбіна Корж, Марія Пашкурова-Петренко, Олег Іваниця та Тимур Асланов.

Прем'єра гостросюжетної драми відбудеться 14 квітня на телеканалі СТБ о 20:00.

Нагадаємо, ми розповідали про три нові українські детективи з неочікуваними поворотами сюжету. А також писали, що HBO офіційно продовжив серіал "Останні з нас" на третій сезон.