Любовь и пламя — новый украинский сериал на реальных событиях — сюжет и актеры

Сериал "Любовь и пламя". Фото: СТБ

Новый украинский сериал "Любовь и пламя" совсем скоро выйдет на экраны. Драматическая история посвящена украинским спасателям, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради спасения других.

О создании сериала и настоящих историях, которые легли в основу сюжета, рассказал режиссер Виталий Кукса.

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Уже 14 апреля состоится премьера остросюжетной мелодрамы, которая покажет обратную сторону работы ГСЧС. Невыдуманные истории о жизненных вызовах и спасении других рассказали настоящие украинские чрезвычайники.

Как рассказал режиссер проекта, команда тесно сотрудничает со спасательными службами и изучает конкретные случаи, чтобы показать, насколько сложной и опасной может быть эта работа.

"Для адаптации их на экран мы, конечно, делаем некоторые изменения. Однако самое важное для нас — сохранить дух профессии спасателей. Мы хотим, чтобы зрители увидели не только их храбрость, но и те внутренние переживания, с которыми они сталкиваются ежедневно. Потому что этот сериал, в первую очередь, о людях, которые ежедневно рискуют жизнью ради других", — сказал Кукса.

Виталий Кукса с Тарасом Цимбалюком и Оля Атанасова. Фото: СТБ

Для того, чтобы передать всю специфику работы спасателей, актерам и съемочной группе пришлось осваивать много новых непростых навыков.

"Самый большой вызов — это, конечно, работа со спецоборудованием. Наши актеры обычно работают без дублеров, а это не игрушки. Поэтому, чтобы научить их работать с этим оборудованием и техникой, всей съемочной группе пришлось быстро освоить все детали. Следующий вызов — это сцены спасательных операций. Синхронизировать все надо по секундам: дым, вода, взрывы, каскадеры — надо снять максимально реалистично, а безопасность никто не отменял. И вот найти баланс между зрелищем и безопасностью — это та еще задачка",— рассказал режиссер.

Съемки сериала "Любовь и пламя". Фото: СТБ

Роли в сериале исполнили Тарас Цимбалюк, Екатерина Кузнецова, Григорий Бакланов, Оля Атанасова, Роман Ясиновский, Максим Рягин, Сергей Митрюшин, Альбина Корж, Мария Пашкурова-Петренко, Олег Иваница и Тимур Асланов.

Премьера остросюжетной драмы состоится 14 апреля на телеканале СТБ в 20:00.

Напомним, мы рассказывали о трех новых украинских детективах с неожиданными поворотами сюжета. А также писали, что HBO официально продлил сериал "Последние из нас" на третий сезон.