Останні з нас 3 сезон — HBO офіційно продовжили серіал

Серіал "Останні з нас". Фото: instagram.com/thelastofus

Стрімінгова компанія HBO Max потішила шанувальників серіалу "Останні з нас" приємною новиною. Напередодні прем'єри другого сезону творці постапокаліптичної драми оголосили про продовження.

Про це стало відомо з офіційної сторінці серіалу в Instagram.

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У соцмережі творці серіалу поділилися коротким промо-роликом із анонсом нового сезону.

"Це не може бути дарма. Скоро буде третій сезон", — йдеться під відео.

Для шанувальників така новина стала цілковитим сюрпризом, адже на екрани ще не вийшов другий сезон. Однак творці "Останні з нас", схоже, впевнені в його успіху, бо заявили про продовження усього за три дні до прем'єри.

Наразі невідомо, що саме чекає на глядачів у третьому сезоні та хто з акторів повернеться до своїх ролей. Фани очікують побачити підказки у майбутніх епізодах другої частини.

Нагадаємо, фінал третього сезона "Білого лотоса" побив рекорд на HBO. А також ми писали, що новий український серіал потрапив у ТОП-10 на Netflix.