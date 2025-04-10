Одни из нас 3 сезон - HBO официально продлили сериал

HBO официально продлил сериал "Одни из нас" на третий сезон
Стриминговая компания HBO Max порадовала поклонников сериала "Одни из нас" приятной новостью. Накануне премьеры второго сезона создатели постапокалиптической драмы объявили о продолжении.
Об этом стало известно с официальной странице сериала в Instagram.
"Одни из нас" продлили на 3 сезон
В соцсети создатели сериала поделились коротким промо-роликом с анонсом нового сезона.
"Это не может быть зря. Скоро будет третий сезон", — говорится под видео.
Для поклонников такая новость стала полнейшим сюрпризом, ведь на экраны еще не вышел второй сезон. Однако создатели "Одних из нас", похоже, уверены в его успехе, потому что заявили о продолжении всего за три дня до премьеры.
Пока неизвестно, что именно ждет зрителей в третьем сезоне и кто из актеров вернется к своим ролям. Фаны ожидают увидеть подсказки в будущих эпизодах второй части.
Напомним, финал третьего сезона "Белого лотоса" побил рекорд на HBO. А также мы писали, что новый украинский сериал попал в ТОП-10 на Netflix.
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