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HBO официально продлил сериал "Одни из нас" на третий сезон

10 апреля 2025 16:14
Мария Коваленко - Редактор
Одни из нас 3 сезон - HBO официально продлили сериал
Сериал "Одни из нас". Фото: instagram.com/thelastofus
Мария Коваленко - Редактор

Стриминговая компания HBO Max порадовала поклонников сериала "Одни из нас" приятной новостью. Накануне премьеры второго сезона создатели постапокалиптической драмы объявили о продолжении.

Об этом стало известно с официальной странице сериала в Instagram.

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В соцсети создатели сериала поделились коротким промо-роликом с анонсом нового сезона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Это не может быть зря. Скоро будет третий сезон", — говорится под видео.

Для поклонников такая новость стала полнейшим сюрпризом, ведь на экраны еще не вышел второй сезон. Однако создатели "Одних из нас", похоже, уверены в его успехе, потому что заявили о продолжении всего за три дня до премьеры.

Пока неизвестно, что именно ждет зрителей в третьем сезоне и кто из актеров вернется к своим ролям. Фаны ожидают увидеть подсказки в будущих эпизодах второй части.

Напомним, финал третьего сезона "Белого лотоса" побил рекорд на HBO. А также мы писали, что новый украинский сериал попал в ТОП-10 на Netflix.

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