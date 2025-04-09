АТП Перевізники на Netflix — сюжет, актори та де дивитися

Серіал "АТП Перевізники". Фото: Netflix

Відбулася прем'єра нового українського серіалу "АТП Перевізники". Комедія із В'ячеславом Довженком та Володимиром Гладким у головних ролях швидко потрапила до 10 найпопулярніших шоу на Netflix.

Новини.LIVE детальніше розповідає про серіал.

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Про що серіал "АТП Перевізники"

Пригодницька історія розповідає про водіїв-експедиторів Артема та Семена, які під час повномасштабної війни возять важливі вантажі з-за кордону. На шляху на них чекають не лише неочікувані дорожні пригоди, а й багато кумедних ситуацій та навіть кохання.

У головних ролях на екрані знову об'єдналися зірки "Дільничного з ДВРЗ" Володимир Гладкий та В'ячеслав Довженко. Також у серіалі знялися багато українських зірок — Дарія Легейда, Віктор Бронюк, Остап Ступка, Анна Гуляєва, Дмитро Суржиков, Віра Кобзар, Артемій Єгоров та Ярослав Шахторін.

На стрімінговому майданчику Netflix комедія очолила шосту сходинку у ТОП-10 найкращих серіалів тижня в Україні. Серіал доступний для перегляду онлайн на YouTube та на Netflix.

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